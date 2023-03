Mann in Rollstuhl starb bei Wohnungsbrand in Oberösterreich

Bei einem Brand in einem betreuten Wohnhaus in Roßbach (Bezirk Braunau am Inn) ist Sonntagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Der Mann im Rollstuhl wurde von der Feuerwehr aus seiner brennenden Wohnung gebracht und von den Einsatzkräften reanimiert, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle, hieß es vom Roten Kreuz Sonntagabend zur APA.

Die genaue Brandursache war vorerst unklar und noch Gegenstand von Ermittlungen.