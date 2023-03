Gedanken zum Museum - aus der Sicht der Besucher*innenforschung

Der Louvre in Paris, das Metropolitan Museum of Modern Art in New York wie auch die Tate Modern in London, zählen zu den besucherstärksten Museen der Welt. In Österreich führt das alljährliche Ranking das Schloss Schönbrunn an. Ausschließlich für Kultur im Urlaub interessieren sich statistisch gesehen in Österreich lediglich 10 % aller Gäste. Die Mehrheit bevorzugt einen Mix aus verschiedensten Aktivitäten wie Shopping, Sightseeing und Kulinarik oder Sport, Wellness und Erholung.