Die zweite Quantenrevolution: von Science-Fiction und Innovation

Die Gastkommentare zur KURIER-Serie "Guter Stoff" sind Teil einer Kooperation zwischen dem KURIER-Newsletter für Linz (Donaubrücke) und Universitäten und Institutionen in Linz. Richard Küng ist Professor für Quantum Computing an der Johannes Kepler Universität Linz. Zuvor war er jahrelang Wissenschaftler am renommierten California Institute of Technology in Pasadena, Kalifornien.