Der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger hat sich, nach öffentlicher Kritik im Zuge der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, nun mit einem offenen Brief neuerlich an ÖVP-Innenminister Gerhard Karner gewandt: „Auf besonderes Unverständnis stößt die Unterkunftsakquirierung der BBU auch durch die Tatsache, dass der Wegfall von mehr als 500 Betreuungsplätzen, dem Vernehmen nach besonders in Wien, durch Massenquartiere in Linz kompensiert werden sollte.“

BBU-Geschäftsführer Andreas Achrainer hatte gegenüber dem KURIER in der Vorwoche die vorübergehende Nutzung des Linzer Hotels unter anderem mit dem Wegfall eines großen Quartiers in Wien begründet.

Bürgermeister Luger stellt in seinem Brief an Karner klar: „Die Stadtregierungs-Fraktionen lehnen die von der BBU geplante Umnutzung des ehemaligen Hotels als Massenquartier für Geflüchtete ab.“