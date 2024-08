Leerstandsabgabe: Bad Ischl widerspricht dem Landeshauptmann

„Die Verwaltungskosten übersteigen die Einnahmen .“ Konkret haben im Jahr 2023 nur 52 Wohnungseigentümer in ganz Linz diese Pauschale entrichtet, wobei die Einnahmen für die Stadt Linz gering waren – vor allem, weil in Linz 95 Prozent an den Tourismusverband abgeführt werden müssen.

In der Stadt Linz etwa wird diese Abgabe aufgrund der Ausnahmen als „zunehmend unbedeutender“ eingeordnet, „was sich in der geringen Anzahl unaufgeforderter Selbstmeldungen“ zeige:

Das ist außerdem noch der Fall, wenn die Besitzer im selben Ort einen Hauptwohnsitz haben. Was in der Praxis dazu führt, dass die Vorschreibung der Freizeitwohnsitzpauschale einen hohen Administrationsaufwand darstellt, ohne einen tatsächlich hohen Mehrwert für die Gemeinden darzustellen.

In Altmünster sind es laut ÖVP-Bürgermeister Martin Pelzer grundsätzlich ca. 650 Wohnungen, welche das gesetzliche Kriterium für die Freizeitwohnsitzpauschale erfüllen: „Anhand eines Formulars können die so selektierten Wohnungseigentümer noch bekannt geben, ob und welche gesetzlichen Ausnahmeregeln vorliegen, die von der Verpflichtung zur Entrichtung der Abgabe befreien.“

95 Prozent an Tourismusverband

In den letzten Jahren wurden in der Marktgemeinde im Durchschnitt rund 65.000 Euro an Freizeitwohnungspauschale eingehoben, davon gehen 95 Prozent an den Tourismusverband. Aus den Gemeindezuschlägen hat Altmünster rund 120.000 Euro eingenommen.

Eines ist für Pelzer auch klar: „Der derzeitige Verwaltungsaufwand für die Freizeitwohnungspauschale ist sehr hoch. Rein für die Gemeindekassen wäre eine zusätzliche Einnahme natürlich positiv zu sehen.“