Kritik an "Klimasimulation" für Verbauung des Linzer Grüngürtels

In einer Aussendung ließ er nun wissen, dass die Stadt Linz mit "Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen an einem umfassenden Masterplan" arbeite, um den Bildungs- und Forschungsstandort in Dornach-Auhof stadtplanerisch weiterzuentwickeln.

Ziel sei es, den Vorhaben der verschiedenen Player am Standort einen Rahmen zu geben und dabei die Lebensqualität für Bewohner, Berufstätige und Studierende sicherzustellen.

Kann Kaltluftschneiße geschützt werden?

Zusätzlich dazu soll nun auch Frage nach dem Klima eine größere Bedeutung eingeräumt und eine externes Unternehmen mit einer umfassenden Klimasimulation beauftragt werden. Prammer: "Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der örtlichen Kaltluftschneise, die so gering wie möglich beeinflusst werden soll."