Siegerprojekt in Linz: Digitaluni wird (k)eine Holzklasse

Das Siegerprojekt des Architektenwettbewerbs, das am Standort neben der Johannes-Kepler-Universität errichtet werden soll, hat die massive Kritik am Standort im Grünen, direkt an der Kaltluftschneise, die die heiße Stadt Linz mit kühlender, frischer Luft versorgt, antizipiert und versucht, dem Gegner eben diesen kalten Wind aus den Segeln zu nehmen, indem versichert wird, dass der Kaltluftstrom nicht versiegt.

Höchst zufrieden ist auch die Rektorin mit dem präsentierten Projekt, das in seiner Form dem interdisziplinären Lehransatz, den sie mit der neuen technischen Universität verfolgt, entspreche. Von der Jury wird das Projekt wegen seiner „ruhigen Eleganz“ gelobt, die „fließende Form und die Vernetzung der Baukörper referenziert auf Datenströme und damit auf die Forschung und Lehre der IT:U“. Moderne kleine Labs in Modulbauweise ermöglichen auch, dass die neue Uni auf sich ändernde Herausforderungen auch baulich rasch reagieren kann.

Und gegen das, was folgt. Denn im Masterplan der Stadt Linz, mit dem ein örtliches Raumordnungskonzept erlassen werden soll, sind insgesamt zehn Hektar Grundflächen zur Umwidmung vorgesehen – wo etwa auch jene Fläche hineinfällt, die die Firma Fabasoft als Grünland gekauft hat. Sie will dort eine neue Firmenzentrale errichten.

Rund 50 Gegner der Verbauung des Grüngürtels im Linzer Nordosten sind am Donnerstag Vormittag ins Landhaus gekommen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Alexander Jäger, FH-Professor im Ruhestand, engagiert sich als Sprecher der neuen Initiative „Grüngürtel retten“ nicht gegen die Digitaluni per se, sondern gegen den Standort auf der grünen Wiese.

Der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger verteidigte bei der Präsentation des Siegerprojektes sowohl den Standort bei der JKU als auch die weitere Verbauung für Betriebe und Unternehmen, die in Sachen Technologie und Forschung an der IT:U andocken wollen: „Wir werden eine Infrastruktur brauchen, und die gibt es nicht nur virtuell.“

Mit der Firma Fabasoft habe es, so versicherte Luger, weder Gespräche noch Zusagen über eine mögliche Umwidmung gegeben.

Die Initiative selbst sammelt nun Unterschriften, um Stimmung gegen die bevorstehenden Beschlüsse zum örtlichen Entwicklungskonzept machen zu können. Neos, Linz plus, Freiheitliche und die Grünen haben sich für den Erhalt des Grünraums ausgesprochen.

Detail am Rande: Was bei der Projektpräsentation und am Modell gefehlt hat, waren Parkhaus oder Tiefgarage. Was es werden wird, sei noch offen. Jedenfalls räumte BIG-Chef Weiss schließlich ein, dass ein Parkhaus dort entstehen würde, wo am aktuellen Modell noch Bäume gepflanzt wurden.