Streit um Auhof-Gründe: "Da pflanzt man die Leute nur"

Strittig ist hingegen immer noch der Ort, an dem sie errichtet wird. Denn das Grundstück befindet sich direkt bei der Johannes-Kepler-Universität. Der dortige Grüngürtel gilt als besonders wichtige Kaltluftschneise für die hitzegeplagte Stadt, abgesehen von der Bodenversiegelung.

Fallmann, der als gut vernetzt in Stadt und Land gilt, hat mit seinem Unternehmen dagegen Beschwerde erhoben. Und da kommt jetzt die neue Digitaluniversität ins Spiel.

Und genau dort soll die Digitaluni hinkommen. Aber nicht nur sie. Auch die Firma Fabasoft etwa will dort - mitten im Grüngürtel der Stadt - ein Betriebsareal errichten. Die Grundstücke dafür hat sich Helmut Fallmann , Chef des weltweit agierenden Linzer IT-Unternehmens, längst gesichert. Und gleich vorweg: Die aktuellen Entwicklungen will das Unternehmen nicht kommentieren.

Zuvor hatte die Grundverkehrsbehörde zu dem 2021 abgeschlossenen Kaufvertrag noch die Ansicht vertreten, dass "eine Umwidmung der Grundstücke unmöglich" sei. Was auch der damalige FPÖ-Vizebürgermeister Markus Hein als zuständiger Planungsstadtrat immer deutlich gemacht hatte.

Die Begründung: "Vielmehr sprechen gute Gründe (z.B. IDSA, also der Neubau der Digitaluni IT:U, Anm.) dafür, dass in nächster Zeit eine bauliche Weiterentwicklung im Universitätsviertel [...] auch im Bereich dieser Grundstücke geschehen könnte bzw. wird.

Die neuen Erkenntnisse - nämlich, dass die Stadt durchaus bereit sei, dieses Areal von Grünland auf Betriebsgebiet umzuwidmen und das auch öffentlich kundgetan hatte, müssten der neuerlichen Entscheidung der Grundverkehrsbehörde zugrunde gelegt werden.

Volksbefragung gefordert

Unter anderen vermutet etwa Linz Plus Gemeinderat Lorenz Potocnik gerade auch dahinter den Druck, den die Stadt in Sachen Umwidmung des Areals zuletzt an den Tag gelegt hatte.

"Als gäbe es Torschlusspanik, soll noch vor dem Sommer die Umwidmung dieses Grüngürtels im Linzer Gemeinderat durchgeboxt werden", kritisiert Potocnik, "und das nicht mit einer satten Mehrheit, sondern eher knapp."