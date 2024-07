Gutachter schätzt umstrittenes Haus am See auf 4,4 Millionen Euro

Dieser Prozess schlägt auch in der Anwaltsszene hohe Wellen. Eine lokale Maklerin, eine bekannte Anwältin und ihr Mann, ein in der Region hoch angesehener Immobilienentwickler, ein befreundeter Notar, der Anwaltskollege der Anwältin und ihr Bruder, ebenfalls in der Immo-Branche tätig, stehen in Wels vor Gericht.