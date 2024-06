Krimi um Traunseevilla: Ehemann der Maklerin soll mitkassiert haben

Tag drei im Prozess um das Haus am See in Gmunden. Wie berichtet, sollen Immobilienentwickler und Anwälte im Zusammenwirken mit einem Notar und einer Immobilienmaklerin - sie ist übrigens die Erstangeklagte in dem Prozess - die frühere Betreiberin der Pension Neuwirth am Traunsee um ihr Haus gebracht haben.