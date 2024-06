Haus am Traunsee bringt Anwälte und Notar auf die Anklagebank

Heute sind noch mehr Anwälte als sonst im Gerichtssaal. Denn, und das kommt nicht so häufig vor, zwei von ihnen müssen auf der Anklagebank im Welser Landesgericht Platz nehmen. Ebenso ein Notar und drei Leute aus der Immobilienbranche.

Die Verbindungen der Angeklagten sind eng. Sehr eng. Die Erstangeklagte ist Immobilienmaklerin. Sie trifft eine Bekannte auf einem Fest, eine Anwältin, Sie bietet ihr ein Haus am See an. Die Pension Neuwirth. 750.000 Euro soll sie kosten.

Die Frau, der das Haus angeboten wurde, ist die Schwester eines Immobilienentwicklers. Ihr Mann hat mit ihrem Bruder eine Immobilienfirma gemeinsam. Und diese Firma kauft das Haus am See am 14. Oktober 2019.

Heute sitzen sie deshalb nebeneinander auf der Anklagebank. Ein weiterer Anwalt und der Notar - ein guter Bekannter der Rechtsanwälte, die Kinder gehen gemeinsam in die Schule - sind ebenfalls angeklagt. Alle bekennen sich nicht schuldig.