OÖ bringt die Sommerfrische nach Wien: Heldenplatz bewährte sich

Pride und Blasmusik - am Samstag trafen am Heldenplatz Gegensätze aufeinander. Und fanden zueinander. Denn etliche Besucher der Pride Parade verliefen sich auch ins Oberösterreich-Dorf am Heldenplatz, wo noch gemeinsam abgefeiert wurde.

Vom Kursalon Hübner im Stadtpark war die OÖ Sommerfrische heuer erstmals auf den innerstädtischen Platz vor der Hofburg übersiedelt. Und das hat sich bewährt, konnte am Montag nach zwei erfolgreichen Tagen bilanziert werden.