Overtourismus: Hallstatt schon wie Venedig?

Tatsächlich ist die Einwohnerzahl in den vergangenen 20 Jahren von 271.000 auf 252.000 gesunken, nur 53.000 davon leben im historischen Zentrum.

Ständiges Thema in Venedig: Übertourismus . Selbst die Fremdenführerin klagt, dass die Touristinnen und Touristen die Einwohner aus der Stadt vertreiben.

Besucherströme in Venedig.

Das sei beim Austausch über die Besucherproblematik und dem Ringen der beiden bei Touristen so beliebten Destinationen über eine sinnvolle Lenkung von Touristenströmen zu Tage getreten.

Stelzer zieht nach dem Gespräch einen Vergleich zwischen Venedig und Hallstatt in Oberösterreich, was den Übertourismus betrifft: "Im Verhältnis ist Hallstatt ähnlich wie Venedig zu sehen."

"Alles, was jetzt passiert, in Venedig und Hallstatt, ist als Experiment zu sehen", sind sich Cambetti und Stelzer einig, dass noch keine Patentlösung gefunden wurde. Wobei Stelzer der regionalen Verantwortlichen in Hallstatt zugesteht, dass "sich die Gemeinde wirklich um Lösungen" bemühe und vieles ausprobiere.

Was Venedig schon macht

Rund 14 Millionen Besucher wollen jährlich Venedig sehen. Jetzt startet die Stadt am 25. April damit, an 29 Testtagen den Zutritt nach Venedig nur mit Registrierung und fünf Euro Eintritt zu gestatten - Nächtigungsgäste müssen sich auch registrieren, sind aber von der Gebühr ausgenommen.

Und: Reiseführer dürfen nur noch Gruppen mit maximal 25 Personen durch die Stadt führen.