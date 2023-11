Venedig führt ab 2024 Tickets für Tagestouristen ein

Nur für Tagesbesucher

Wer eine Übernachtung in Venedig gebucht hat, zahlt übrigens keinen Beitrag. Die Stadtverwaltung betont immer wieder, es gehe ihr nicht ums Geldverdienen, sondern um eine bessere Verteilung der Besucher über die jeweiligen Tage. Das soll sowohl der Stadt als auch den Venezianern zugutekommen.

So versicherte Bürgermeister Brugnaro abschließend: „Ich will noch einmal wiederholen, dass es sich hier um ein Pilotprojekt handelt, das uns mehr kosten wird, als wir kassieren werden.“ Dafür hofft man, dass es die Art von Tourismus fördert, der nicht nur an einem Selfie auf der Rialto-Brücke interessiert ist. Stattdessen sollen Touristen Venedig wirklich genießen können.