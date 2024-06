20 Jahre JRE: OÖ tischt für eine kulinarische Institution auf

Mit jedem Gang wurde es schwieriger, zu überraschen. Thomas Hofer vom Culinariat by Bergergut schaffte das. Ein gebackenes Ei am Punkt, das auf feinem Frischkäse zu liegen kam. Der gepuffte Dinklreis sorgte kurz für fragende Gesichter ("Sind das Mehlwürmer?"), um dem Gang dann doch das gewisse Etwas zu geben.

"Es gibt nix Feineres ois a Schweinernes". Christoph Forthuber setzt in Munderfing auf geschmorte Schweinebackerl, die auf der Zuge zergehen. Und er weiß, wie frisches Frühkraut und Buchweizen bestens dazu in Szene gesetzt werden können - optisch, wie auch lukullisch.

Experimentell legte es Klemens Schraml an. In mehrfacher Hinsicht. Das Dessert aus Früchten von der Streuobstwiese, mit Sauerrahm, Alpenblüten in Pulverform und fermentiertem Obst lässt wieder erahnen, wie Sommerfrische in Oberösterreich kulinarisch übersetzt wird.

Aber auch Bier muss in Oberösterreich sein: Das Wildshut Bio-Perlage vom Stiegl-Gut Wildshut war ebenso ein treffender Begleiter wie das Benno Trappistenbier, das einzige noch in Österreich hergestellte Bier seiner Art. Und ganz große Klasse: Was früher als Most bezeichnet wurde, heißt jetzt Jonagold Barrique und schmeckt auch so.

"Hungrig auf echt" lautet das kulinarische Motto Oberösterreichs. Diese acht jungen Köche zeigen jedenfalls, was das in Oberösterreich bedeuten kann.