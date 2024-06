Kaiserwetter in Bad Ischl: Regen, Regen, wir haben nichts dagegen

An dem Tag aber: Durchwachsen. Die ÖBB lassen einen Zug von Wien Richtung Salzburg ausfallen, pferchen alle Fahrgäste in den nächsten Zug. Nicht so gut.

Gleich am Bahnhof steht die neue Skulptur "Atemluft" von Xenia Hauser.

Am Feiertag ist Bad Ischl in Feierlaune. Fronleichnamsumzüge mit Dirndl und Lederhose. Und am Nachmittag kommt sogar die Sonne raus. So geht sich eine kleine Wanderung aus. Rundweg um den Siriuskogel samt Sinneswunderweg.

Interessant, unterhaltsam. Aber steil. Sehr steil. Dafür gibt es zur Belohnung Kulinarik auf höchstem Niveau bei Christoph "Krauli" Held, in seinem Ausflugsgasthaus am Siriuskogel.

Samt tollem Ausblick, von der Terrasse oder dem Aussichtsturm. Man sieht bis zum Dachstein, aber auch dunkle Wolken. Gegen 17.30 Uhr vergibt der Kellner trotz des aufziehenden Gewitters Plätze im Garten.

"Das kommt erst um halb sieben", sagt er. Und behält recht. Aber dann gilt es, rasch in die warme Stube zu flüchten - Zirbenschnaps-Happy-Hour bricht bald an. Starker Wind bringt starke Regengüsse mit. Der Abstieg ist später zwar nicht trocken, aber regenfrei. Verkehrschaos trotz Regenwetter Freitag ist Markttag. Regionale Standler lassen sich vom Regen nicht abhalten. Gäste auch nicht. Die Regenschirme kämpfen sich durch die eng gestellten Stände. "Bei den Einfahrten steht alles im Stau, das Parkhaus ist schon voll, das kommt sonst gar nicht vor", wundert sich eine Standlerin, die trotz des unaufhörlich prasselnden Regens guter Dinge ist. Und dass der Vormittag nicht so schlecht läuft, ist auch beim bekannten Wolfgangsee-Fischstand - eine Empfehlung von Bad-Ischl-Auskennern - vor Mittag schmerzlich zu spüren. "Nein, heute sind schon alle Brötchen weg", sagt die Marktfrau.

Auch in der Pfarrgasse geht es zu. Vor dem Zauner stehen sich Touristen mit Regenschirmen im Weg - im Kampf um einen begehrten Platz im Bad Ischler Paradelokal. Im Ramsauer Kulinarik und Kunst ein paar Häuser weiter ist es beschaulicher.

Und dort gibt es dann auch das heiß ersehnte Fischbrötchen. Und das ist mindestens so gut wie beim Fischstand.

Für den erstmaligen Bad-Ischl-Gast gehört der Besuch der Kaiservilla dazu. Auch, aber nicht nur als Schlechtwetterprogramm.

Für die kaiserlichen Wiesen ist der Regen nicht genug, dort wird der Rasen zusätzlich gegossen. Die Führung macht Sinn (nicht nur als Schutz vor dem Regen), sie gibt einen Einblick in die kaiserlichen Gepflogenheiten in und um Bad Ischl. Samt Kriegserklärung gegen Serbien. Im Park und im Marmorschlössl wird fieberhaft gearbeitet. Ab 12. Juni tritt Ai Weiwei in der Ausstellung Transcending Borders in Dialog mit der Hallstattkultur.

Am Freitag Abend bleibt es grau. Aber der Regen hört auf. Das macht den Weg frei für einen Spaziergang am Dammweg entlang der Ischl zur "Nocken Toni" in Kreutern - knapp 45 Minuten je Richtung.

Vom Dammweg aus gibt es übrigens am Heimweg den schönsten Blick auf den Bad Ischler Hausberg, den Jainzen. Nach dem übrigens auch eines der wunderbaren Appartements am Traunkai benannt ist. Kritisch und kontrovers im Kurpark Weils gar so "schön" ist, also grade mal nicht regnet, ist noch ein Abstecher zum Weindorf im Kurpark drinnen. Mit einem Glas Wein, ohne Spritzwasser von oben, lässt sich die dortige Ausstellung "k.u.k. kritisch und kontrovers - Die Habsburgermonarchie aus unterschiedlichen Blickwinkeln", die eine differenzierte Auseinandersetzung mit der k.u.k.-Zeit bietet, gut durchwandern. Samstag früh, Überraschung: Es regnet. Die Traun ist gestiegen, der morgendliche Spaziergang macht nasse Füße.

Der Stelzhamerkai - die Straße des rassistischen und fremdenfeindlichen Dichters der oö. Landeshymne wird nicht umbenannt, aber ist zumindest schon in Kontext gestellt - mündet in den Elisabeth-Müllegger-Park, benannt nach der Tochter des Salinenmeisters Josef Müllegger, die in der NS-Euthanasieanstalt Hartheim ermordet wurde.

Ebenfalls am Stelzhamerkai bzw. im Park: Das herzige Zillenangerhäuschen samt Infotafel über die Salzschifffahrt an der Traun.

Der Stelzhamer gegenüberliegende Traunkai ist in Bad Ischl nach dem unumstrittenen oberösterreichischen Literaten und Pädagogen Adalbert Stifter benannt. Er hat in der gleichen Zeit gelebt, ohne zum Nazi-Wegbereiter zu werden. Rund um die Trinkhalle und vor der Nestroy-Schule ist auch am Samstag Markt. Kein Standler lässt sich vom Dauerregen die Laune verderben, im Gegenteil.

Noch freundlicher werden die vielen Besucher begrüßt, die in den Trödlerwaren stöbern. Mancher landet später im angrenzenden Sudhaus. Dort läuft, versteckt hinter einem unprätentiösen Eingang, die zentrale Kunstausstellung der Kulturhauptstadt: Kunst mit Salz und Wasser.

Immer wieder taucht auch der Klimawandel in den Werken der Künstlerinnen und Künstler auf. Etwa in Kati Roovers "The Cent of the Changing Sea". Unsere Erinnerungen sind im Meer versunken, Jahrtausende lang kann die Klimaentwicklung dort abgelesen werden. Auch unsere Verantwortung, unsere Schuld an kommenden Entwicklungen wird noch in Jahrtausenden dort abzulesen sein - wenn wir nicht im Wissen um die Dringlichkeit jetzt reagieren und die Geschichte unserer Zivilisation doch noch anders schreiben. Empfehlenswert. Auf einen Gin ins Sissikuss Nach der doch schweren Kost muss etwas Leichtes her. Im Sissikuss “gönnt sich die Margarethe auch einen Schluck", zuvor schenkt die elegante Dame großzügig ein und sagt:" Ach, heute bin ich gut gelaunt."

"Und ich dann auch", strahlt die Frau mit dem gut eingeschenkten Glas. "Jeder dritte Gast ist wegen der Kulturhauptstadt da", sagt die kommunikationsfreudige Mutter der Designerin Katharina Weglehner, die das Sissikuss seit fast acht Jahren betreibt. Dort, wo ab 1863 für den Kaiser musiziert wurde, als er in Bad Ischl auf der Esplanade lustwandelte, werden jetzt die Gäste mit kleinen und großen Freuden des Lebens beglückt.

Extra fürs Sissikuss gebrautes Franzl-Bier, Prosecco, Fritz-Rhabarber-Spritz und der wohl beste (Elisabeth-) Gin (nicht nur wegen des eingelegten Blattgoldes) lassen grüßen. Und das schlechte Wetter? "Macht gar nichts, wir haben auch bei Sonnenschein nur acht Plätze. Und bei Regen sind die Gäste kauffreudiger." Einen Axtwurf entfernt liegt die Konkurrenz Nicht Kulturhauptstadt, aber erstmalig ein groß angelegtes Musical gibt es quasi einen Axtwurf von Bad Ischl entfernt. St. Wolfgang am Wolfgangsee wollte, wie Strobl und St. Gilgen, nicht Teil der Kulturhauptstadt-Region sein. (Was bis heute keiner versteht.)

Und weil der Hl. Wolfgang heuer seinen 1.100 Geburtstag feiern würde, wurde eine temporäre Spielstätte ins Seeufer gebaut, die nur mit dem Schiff erreichbar ist. So strömte am Samstag nicht nur der Regen, sondern auch das Publikum zu Franzobels "Wolf - das Mystical". Mystisch im Nebel verhangen sind die Berge, als die "Salzburg" Richtung Ried in See sticht.

Nach 25 Minuten Fahrzeit (im Regen, was sonst), gilt es, vom Schiff aus einen Blick auf den mächtigen Bühnenaufbau am Ufer des Wolfgangsees zu erhaschen. Über einen Waldweg geht (im Regen, was sonst) es zum Zelt. Dieser Abend ist wieder ausverkauft, für die ausstehenden Aufführungen gibt es nur noch wenige Tickets. Zu recht, denn das Stück ist unterhaltsam und berührend, Musik und Orchester sind beeindruckend, die Darsteller überzeugend.

Nur manchmal übertönt der auf Dach und See prasselnde Dauerregen die Musik. Nach dem tosenden Applaus geht es (im Regen, was sonst) zurück zum Schiff. Samt langer Wartezeit am Steg. Aber auch das stört niemanden.

