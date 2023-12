The Good and the Bad Ischl: Lokalaugenschein in der Kulturhauptstadt

Eine Frau, die weiß, was ...

Mit Intendantin Elisabeth Schweeger tun sich manche schwer im Salzkammergut. Denn sie ist eine Frau, die weiß, was sie will. So heißt auch eine Operette von Oscar Straus, der in der NS-Zeit fliehen musste, aber Bad Ischl die Treue hielt – und hier auch begraben liegt. Der bekannteste Schlager aus „Eine Frau, die weiß, was sie will!“ nennt sich „Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben“. Barrie Kosky, Chef der Komischen Oper Berlin, inszeniert, Premiere am 20. Jänner im Kongresshaus.

Jodler in die Welt hinaus

Zuvor, um 17 Uhr, findet im Kurpark die „Opening Ceremony“ mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen statt. Und Lokalmatador Hubert von Goisern dirigiert den „Chor der 1000“: Erklingen wird ein Jodler als „eines der ältesten Kommunikationsmittel des Alpenraums“. Mit dabei Tom Neuwirth aka Conchita sowie Doris Uhlich und Isa Stein. Ab 21.15 Uhr bringen Camo & Krooked die Kulturhauptstadt zum Abtanzen gegen die Kälte.

Ballet Mécanique

Und nochmals eineinhalb Stunden zuvor, um 15.30 Uhr, setzt Winfried Ritsch im Lehártheater, notdürftig hergerichtet, das „Ballet Mécanique“, ein Maschinenorchester von George Antheil, in Gang. Mit Sirenen, Glocken, Pianos, Trommeln und Tam-Tam hatte es einst in Paris einen Skandal ausgelöst. Das „Ballet Mécanique“ wird in der ursprünglichen Fassung und synchron mit der Version des gleichnamigen Films von Fernand Leger von 1924 aufgeführt – also exakt 100 Jahre nach der Entstehung.

Kunst mit Salz & Wasser

Eröffnet wird am 20. Jänner zudem um 14.30 Uhr die von Gottfried Hattinger kuratierte Ausstellung „Kunst mit Salz & Wasser“ im Sudhaus. Ohne Wasser könnte man kein Salz aus dem Berg pumpen – und ohne die Wasserwege hätte man das Salz nicht effizient abtransportieren können. Mit Werken u. a. von Eva Schlegel und Sigalit Landau.

Der Glögglwaggon

Bereits am Vortag um 15.30 Uhr wird die Eröffnung im Wortsinn eingeläutet – von einem Eisenbahnwaggon, der mit Glocken und Schellen bestückt ist. Je schneller es auf der ÖBB-Strecke von Attnang-Puchheim nach Stainach-Irdning dahingeht, desto lauter macht sich Georg Nussbaumers Waggon bemerkbar. Wenn er steht, ist er stumm, und die Kirchenglocken dürfen auf den „Heidenlärm“ antworten.