Salzkammergut - Region voller Widersprüche: Einblicke eines Insiders

Generationen von Literaten haben sich an der Pracht und Dramatik dieser Gegend abgearbeitet, wesentliche Maler haben erkennen müssen, dass ihre eigenen Farben nie heranreichen werden an die dort in der Natur vorhandenen, und auch für Komponisten war die Region stets Inspiration für den Facettenreichtum und die Schattierungen ihrer Kompositionen. Das Salzkammergut ist farblich „50 shades of green“, „50 shades of blue“, es klingt nach Mahler und ist manchmal rau wie Schönberg . Es ist all das (und all das geblieben), was andere Sommerfrische-Gegenden gerne wären.

Das Salzkammergut ist wahrscheinlich die erste Kulturhauptstadt Europas , bei der man nicht sicher sein kann, ob sich die Einheimischen wirklich freuen, wenn viele Gäste kommen. Was einem gehört, will man ja nicht immer teilen. Und das Salzkammergut zählt zu den schönsten Besitztümern, die es weltweit gibt.

Das Problem fängt schon bei der Definition an, wo das Salzkammergut beginnt und, vor allem, wo es endet. Jemand aus dem Inneren Salzkammergut, also um den Hallstätter See oder um Aussee , wird nur die Nase rümpfen, wenn sich die Menschen rund um den Attersee als Teil des Salzkammerguts empfinden. Womit wir bei einer essenziellen Eigenschaft wären, die im Salzkammergut noch stärker zu beobachten ist als in anderen Regionen Österreich: der Abgrenzung.

Nicht eines, viele

Was hat Ebensee schon mit Gmunden zu tun, auch wenn beide Orte am selben See liegen (der lateinische Name Lacus Felix, glücklicher See, ist übrigens viel passender als der deutsche mit Traun-)? Wieso sollten Tourismusbüros über die Ufer hinweg kooperieren, solange Mikromanagement funktioniert? Und auch Kulturfestivals sind nicht primär auf Zusammenarbeit aus, was man bei den Vorbereitungen zum Kulturhauptstadtjahr bemerkte.

Das Salzkammergut ist also nicht eines, sondern viele, die Salzkammergüter sozusagen. Es ist Brandauer und Conchita, Welser-Möst und von Goisern, es ist Berg und Tal, Wasser und Erde, Saibling und Hirsch, Wirtshaus und Wanderhütte – und immer wieder ist es verblüffend, dass bei aller Überwindung der Genregrenzen die Grenzziehung am Ende doch so wichtig ist. Und das über Jahrhunderte hinweg, denn richtig dazuzählen tut man in einigen Gegenden ohnehin frühestens ab der vierten Generation.