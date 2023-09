Hallstätter See abseits des Trubels: Unterwegs am Ostuferweg

Gleich danach wird es spannend: Von einer spektakulären Hängebrücke hoch über dem tiefgrünen See können Sie den Blick auf Hallstatt und die fjordartige Seenlandschaft genießen. An dieser Stelle erreicht der acht Kilometer lange Hallstätter See mit hundertfünfundzwanzig Metern seine größte Tiefe.

Weiter geht es zwischen Seeufer und Bahn auf einem schmalen Kiesweg über Wiesen und an einzelnen Häusern vorbei, ab und zu auch durch den Wald. Vergessen Sie nicht, immer wieder einen Blick zurückzumachen – mittlerweile werden Sie auch immer wieder den Dachsteingletscher im Blickfeld haben.