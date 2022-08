Was den Saibling aus dem Attersee so besonders macht

In der Küche

Was stellt nun ein Koch mit dem begehrten Fang an? Marcel Ragger, Patron und Küchenchef im derzeit angesagten Restaurant „Genussufer“ in Unterach, brät die Saiblinge einfach in Butter, verzichtet außer auf Salz auf jedes Gewürz, streut etwas Petersilie darüber, und serviert mit kleinen Erdäpfeln. Ragger, der das Lokal mit Dominik Holzinger betreibt, gehört zur handverlesenen Kundschaft von Fischer Ammer, der auch mal Seeforellen, Hechte, Perlfische oder Reinanken vorbeibringt – je nach Tagesfang. Der gebürtige Steinbacher weiß, wie die Attersee-Saiblinge (man rechnet drei Fische pro Person) seit Jahrzehnten zubereitet werden: Kein Schnickschnack, keine Sauce. Nichts, das den Geschmack der kleinen Fische übertünchen könnte. Manche Saiblingsfreunde essen die Fische dann buchstäblich mit Haut und Haaren (beziehungsweise Gräten) und lassen nur Reste vom Kopf übrig.

Der Attersee ist wie die meisten österreichischen Seen im Salzkammergut ein Paradies für Freunde von wildgefangenen Fischen, doch klar muss den Gästen sein: Was in vielen Steckerlfisch-Buden um die Seen um rund zehn Euro angeboten wird, ist nicht im Seewasser geschwommen. Es handelt sich um gezüchtete Saiblinge und Forellen. Oft stammen sie aus weit entfernten, unbekannten Zuchten, die es mit Wassertemperatur und Fütterung nicht allzu genau nehmen. Zu hohe Temperaturen bei der Zucht lassen die Fische schneller wachsen, aber ihr Fleisch wird schwammig, und das für die Fütterung verwendete Fischmehl ist in puncto Nachhaltigkeit bedenklich. Doch auch die Qualität der Fischzuchten verbessert sich laufend. Man lasse sich also nicht den Appetit nehmen. Oder verlasse sich auf Wirt und Fischer seines Vertrauens.