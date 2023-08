Tatsächlich gilt der Ort als das perfekte Sommeridyll: Häuser wie aus dem Bilderbuch, kein Durchzugsverkehr, keine Industrie. Und: kein Trubel. Gehen Sie einmal in der ersten Juliwoche (wenn die Ostösterreicher schon Ferien haben) um den See. Wenn Ihnen auf dem zweistündigen Weg mehr als zwei Dutzend Leute begegnen, ist es viel. Dabei ist diese Wanderung unübertrefflich schön: Man spaziert unmittelbar am Ufer, kommt an den besten Badeplätzen vorbei und landet nach einer Stunde beim Jagdhaus Seewiese. Das war einst Schauplatz der Dreharbeiten zum James-Bond-Film „Spectre“, serviert längst wieder Deftiges und Köstliches an jedermann.