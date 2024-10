Doppelmord in OÖ: Suche nach Amok-Jäger geht weiter - nur wie lange?

Die Großfahndung der Polizei nach dem Jäger Roland Drexler , der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll, ist in der Nacht auf Mittwoch weitergegangen. Allerdings ohne Erfolg: Der Verdächtige konnte bisher nicht gefunden werden, wie ein Sprecher der Polizei dem KURIER mitteilte.

Wie lange aber noch, ist die Frage. Laut ORF werde "zumindest noch heute in dieser Form" nach dem Verdächtigen gesucht. Gegenüber dem KURIER sprach der Polizeisprecher aber davon, dass es noch keinen konkreten Plan gebe, wie lange der Einsatz noch weitergehen wird.

Was das Ende der Suche für die rund 50 Personen bedeutet, die derzeit unter Polizeischutz stehen, ist derzeit ebenfalls noch unklar.

Ein Opfer kam gerade von der Reha zurück

Relativ klar dürfte dagegen sein, was bisher geschah. Am Montagmorgen soll Roland Drexler zwei Personen erschossen haben: den Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau und einen pensionierten Polizisten im nahegelegenen Arnreit.

Letzterer, so berichtet die Kronen Zeitung, soll erst kurz vor seiner Ermordung dem Tod von der Schippe gesprungen sein. Nach einem schweren Herzinfarkt hing sein Leben am seidenen Faden. In einer langen Reha, aus der er erst vor einigen Wochen zurück kam, habe er sich zurück ins Leben gekämpft.