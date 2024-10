Roland Drexler mit 3 Waffen auf der Flucht: 50 Personen unter Polizeischutz

Fahndung nach Roland Drexler

Der Tatverdächtige Drexler konnte fliehen, nach ihm und seinem silberfarbenen VW Caddy (mit dem Kennzeichen RO-231 EL) wird seit über 24 Stunden fieberhaft gesucht. Wie Landespolizeidirektor-Stellvertreter Rudolf Keplinger am Dienstag bekanntgab, soll Drexler zwei Langwaffen und eine Faustfeuerwaffe bei sich haben, die er legal besitzt. Alle seine anderen Waffen wurden sichergestellt.

Die Polizei suchte sofort mit Hunden, Drohnen und Hubschrauber nach Drexler - ohne Erfolg. Auch eine Handypeilung brachte keine Hinweise, der Verdächtige ließ seine beiden Handys in einem seiner Wohnsitze zurück. Laut Polizei ist er in Altenfelden gemeldet, hat aber weitere Wohnsitze in der Region. Die Großfahndung läuft auch am Dienstag weiter. Weil die Gefahr besteht, dass sich Drexler ins Ausland - Deutschland und Tschechien befinden sich in der Nähe des Tatorts - abgesetzt haben könnte, wurde mittlerweile auch ein internationaler Haftbefehl erlassen.

Wer den Mann bzw. das Fahrzeug sieht, sollte unbedingt den Notruf wählen und nicht selbst Kontakt mit ihm aufnehmen, warnt die Exekutive.

Die Opfer

Weil Drexler offenbar mit vielen Anrainern der betroffenen Region Probleme hatte, wurden 50 Personen unter Polizeischutz gestellt. "Sie wurden alle an einen sicheren Ort gebracht. Man denkt bei diesem Fall sofort an jenen in Annaberg. Die Situation ist für die Polizei vor Ort sehr gefährlich", so Rudolf Keplinger.

Der erste Opfer, Franz Hofer (64) war Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg ob der Donau und auch als Jagdleiter in der Region tätig. Dieses Amt hatte das zweite Opfer, ein 64 Jahre alter pensionierter Polizist, bereits zurückgelegt.