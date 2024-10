Amoklauf in OÖ weckt düstere Erinnerungen an Stiwoll und Annaberg

Ein Mann tötet zwei Jagd-Kameraden und kann bewaffnet fliehen. Der Fall rund um den verdächtigen Jäger Roland Drexler im Bezirk Rohrbach in OÖ beginnt fast wie zwei andere Fälle, die in die österreichische Kriminalgeschichte eingegangen sind.

Im September 2013 tötet Jäger Alois H. in Annaberg in NÖ vier Menschen. Vier Jahre später gerät der kleine steirische Ort Stiwoll in die Schlagzeilen, wo Friedrich Felzmann zwei Nachbarn erschießt und danach untertaucht.

Der KURIER hat eine Rückschau zusammengestellt und die Fälle miteinander verglichen.