Nach dem Mord am Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg ob der Donau und einem zweiten Opfer ist der verdächtige Jäger weiterhin auf der Flucht. Grenzbehörden wurden informiert.

Jäger erschießt zwei Kameraden: Fahnung auch in Tschechien und Deutschland

+ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert + Im Mühlviertel wurden am Montag der Bürgermeister von Kirchberg an der Donau und ein Ex-Polizist aus Arnreit erschossen. Beide Opfer sind Jäger.

von und ein aus erschossen. Beide Opfer sind Jäger. Auch beim Tatverdächtigen, Roland Drexler, handelt es sich um einen Jäger, er ist seit Montag auf der Flucht .

handelt es sich um einen Jäger, er ist seit Montag auf der . Der Täter ist bewaffnet.

Mehrere weitere Personen könnten in Gefahr sein und stehen unter Polizeischutz .

. Grenzbehörden wurden informiert. Tschechische und deutsche Einheiten wurden in Bereitschaft versetzt.

Am Montagvormittag kam es im oberösterreichischen Mühlviertel zu einer tödlichen Gewalttat. Opfer ist der Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg ob der Donau, Franz Hofer (ÖVP), im Bezirk Rohrbach. Auch ein zweiter Mann aus der Region soll erschossen worden sein, es handelt sich dabei um einen ehemaligen Jagdleiter und Polizist. Der flüchtige Tatverdächtige soll ein sehr erfahrener Jäger sein, der seit Jahren Teil der Jägerschaft ist. Der Mann dürfte Jagdhunde gezüchtet und ausgebildet haben. Der 56-Jährige soll mit einem silberfarbenen VW Caddy mit dem Kennzeichen RO-231 EL unterwegs sein. Die Polizei startete am frühen Montagnachmittag eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem bewaffneten Tatverdächtigen. Wer denn Mann bzw. das Fahrzeug sieht, sollte unbedingt den Notruf wählen und nicht selbst Kontakt mit ihm aufnehmen. Tschechische und deutsche Einheiten in Bereitschaft Die Großfahndung läuft auch am Dienstag weiter. Wie Ö3-Radio berichtet, wurden auch Grenzbehörden informiert. Tschechische und deutsche Einheiten wurden in Bereitschaft versetzt. Unklar ist jedoch, ob es darum geht, die Grenzübergänge zu sichern, sodass sich der Flüchtige nicht ins Ausland ansetzen kann, oder ob schon in den beiden Ländern nach dem Mann gesucht wird.

Hintergrund der Tat dürfte ein Streit im Jagdmilieu sein. Die Tat am Bürgermeister soll sich auf einer Wiese nahe der Gemeinde in Altenfelden ereignet haben. Der Verdächtige dürfte Hofer gefolgt sein, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung kam. Der Bürgermeister versuchte noch zu flüchten, wurde auf einem Feld aber tödlich getroffen. Die zweite Tat soll sich dann im nahegelegenen Arnreit ereignet haben, dem Heimatort des zweiten Opfers. Der Bürgermeister von Arnreit, Heinz Kobler, ist derzeit als Polizist selbst aktiv an der Fahndung nach dem Täter beteiligt, der auch in seiner Gemeinde zugeschlagen hat. Eines der beiden Opfer, der ehemalige Jagdleiter, ist auch ein ehemaliger Polizei-Kollege des Ortschefs und erst vor ein oder zwei Jahren in Pension gegangen. "Das macht einen natürlich sehr betroffen", sagt Kobler. Das volle Mitgefühl gelte nun den Familien der Opfer.

Der KURIER erreichte auch den Arbeitgeber des Tatverdächtigen in Linz. Laut seines Chefs ist der Mann seit 16 Jahren bei dem Unternehmen tätig: "Ich bin gerade schockiert." Motiv Wie der KURIER erfuhr, soll sich der Geflüchtete "unwaidmännisch" verhalten haben, gegen ihn war eine Anzeige anhängig - diese dürfte der Bürgermeister gelegt haben. Der nun gesuchte Verdächtige wird von Bekannten aus der Jagdszene als "problematisch" beschrieben, es drohte der Verlust seines Jagdscheins. Möglicherweise soll der Gesuchte noch ein drittes Opfer im Visier gehabt haben - der Mann befindet sich laut KURIER-Informationen unter Polizeischutz. Stefan Reisinger, Vizebürgermeister von Kirchberg und Landwirt (ÖVP), erfuhr von dem Vorfall bei der Feldarbeit von einem Nachbarn. "Ich hätte mir nicht gedacht, dass bei uns so etwas passieren kann." Ihm seien Streitigkeiten innerhalb der Jägerschaft bekannt gewesen. "Aber natürlich kann man es nicht jedem recht machen." Großeinsatz Die Bezirkshauptmannschaft in Rohrbach wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen, ebenso wie das Gemeindeamt Rohrbach. Mehrere Personen aus dem Umfeld des Verdächtigen stehen unter Polizeischutz oder wurden zur Vorsicht ermahnt. Die Polizei hat mittlerweile eine Einsatzzentrale errichtet, von wo aus nach Roland Drexler gefahndet wird. Weil immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung eingehen, sind Einsatzkräfte der Spezialeinheit Cobra mit Panzerfahrzeugen zwischen den verschiedenen Tatorten unterwegs - bisher aber ohne Erfolg.

© Markus Strohmayer © APA - Austria Presse Agentur OBERÖSTERREICH: OFFENBAR BÜRGERMEISTER IM MÜHLVIERTEL ERSCHOSSEN © APA - Austria Presse Agentur OBERÖSTERREICH: OFFENBAR BÜRGERMEISTER IM MÜHLVIERTEL ERSCHOSSEN © APA - Austria Presse Agentur OBERÖSTERREICH: OFFENBAR BÜRGERMEISTER IM MÜHLVIERTEL ERSCHOSSEN

Mordalarm im Mühlviertel: Offenbar Bürgermeister und weitere Person erschossen

Bürgermeister Hofer war auch der Jagdleiter in der Gemeinde Kirchberg, in der rund 1.000 Einwohner leben. Dietmar Schram hatte durch die gemeinsame Tätigkeit beim Bezirksabfallverband Rohrbach regelmäßig mit Hofer zu tun. "Das ist natürlich ein schwerer Schlag für uns", sagt er. Hofer sei in der Region äußerst bekannt und trotz der Kleinheit seiner Gemeinde politisch bestens vernetzt gewesen. "Er war sehr durchsetzungsstark."

© OÖVP Bezirk Rohrbach

Die Landes-ÖVP hat geplante Pressetermine für Montagvormittag abgesagt. Die oberösterreichische ÖVP habe bereits von dem Vorfall erfahren, man wollte sich aber bisher nicht näher dazu äußern.