Fünf Jahre nach Schüssen von Stiwoll: "Hinweise werden weniger"

Suche per Pendel

Laut Winkler seien auch immer wieder Hinweise von „Sehern“, Rutengängern und „Pendlern“ - also Menschen, die sich mit speziellen Orten und Menschen mittels Pendel befassen - gekommen. Manche würden auch ihre eigenen Theorien zum Verschwinden von Felzmann anbieten, inklusive Skizzen und Koordinaten, wo sich etwa sein Leichnam befinden könnte. Ortner zufolge habe dies ebenso wenig erbracht, wie diverse Nachsuchen mit Diensthunden - davon eine erst heuer - etwa in Hütten im Gleinalmgebiet nördlich von Stiwoll.

Landespolizeidirektor Ortner ergänzte: „Aus unserer Sicht ist die Tat geklärt, aufgrund der Spurenlage und der Aussagen, obwohl Felzmann noch nicht gefunden wurde.“ Aufgrund der Spurenlage und der Aussagen ist er der Verdächtige Nummer eins. Die Akte kann aber erst dann geschlossen werden, wenn er gefunden wird, oder sein Leichnam. Je länger er verschwunden bleibe, desto eher sei es natürlich wahrscheinlich, dass er nicht mehr am Leben sei.

Lektion

Die Lektionen, die man aus dem Einsatz gezogen habe? „Aus jedem größeren Einsatz werden entsprechende Schlüsse gezogen, aber es hat sich auch so seither viel im Innenministerium getan“, sagte Ortner. Polizeidrohnen seien damals erst in Einführung gewesen, mittlerweile gebe es bei der Landespolizeidirektion Steiermark zehn nachtflugtaugliche Modelle, mit Wärmebildsensorik, und 23 Piloten. Dies würde etwa das Abfliegen von Waldstücken wie in der Gegend um Stiwoll heute ganz wesentlich erleichtern.

Zudem sei die Leitstellenstruktur verbessert worden. Neben der Landesleitzentrale im Gebäude in der Grazer Straßgangerstraße habe man nun auch eine Mobile Einsatzzentrale in einem Van. Diese könnte die Funktion einer Leitstelle vor Ort übernehmen. Damals, im Herbst 2017, musste erst eine Leitstelle vor Ort im Gemeindeamt von Stiwoll aufgebaut werden, der Einsatz wurde von der Bezirksleitstelle in Seiersberg bei Graz geführt. Wenngleich, so Ortner, die Errichtung von Einsatzleitungen vor Ort wie eben in Stiwoll damals schon in Planung gewesen sei.