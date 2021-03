Ist Tibor Foco noch am Leben?

Die Prozesse

Der Prozess gegen Foco, Regina U. und den angeblichen Mittäter Peter L. beginnt am 23. Februar 1987 im Linzer Landesgericht. Am 31. März 1987 wird Foco zu lebenslanger Haft und der angebliche Komplize L. zu 18 Jahren verurteilt, Regina U. wegen „entschuldigenden Notstandes“ freigesprochen. Sie lebt heute in den USA.

Im Juni 1992 ist Peter L. wieder frei: Die Belastungszeugin Regina U. sei unglaubwürdig, befindet das Oberlandesgericht Linz. Neue gerichtliche Vorerhebungen gegen Peter L. beginnen. Im März 1993 widerruft Regina U. vor dem damaligen Untersuchungsrichter Andre Starlinger ihre belastenden Aussagen. U. behauptet, Tibor Foco sei nicht der Täter gewesen und sie sei 1986 von zwei Kriminalbeamten durch „Waterboarding“ massiv gefoltert und zum Geständnis gezwungen worden. Bei der Tat sei sie nicht dabei gewesen.

Starlinger, heute Präsident des Landesgerichtes Linz, ist von dieser Version im März 1993 nicht überzeugt und hält U. zahlreiche Ungereimtheiten in ihrer Aussage vor, auf die sie keine plausiblen Antworten geben kann: „Es schaut jetzt so aus, als glaubt man mir schon wieder nicht“. Es kam zu einem neuen Prozess gegen Peter L., dieser wird am 29. August 1996 im Landesgericht Linz mit 5:3 Stimmen vom Mordvorwurf und der Beteiligung an der Tat an Elfriede Hochgatter freigesprochen. Regina U. erschien als geladene Zeugin nicht.