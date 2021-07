Stiwoll: Die obskure Popularität des Herrn F.

Wie geht man damit um, wenn sich Angehörige melden und nach dem Status quo fragen?

Prinzipiell professionell. Man muss aufpassen, dass man diese Probleme bzw. diese traurige Geschichte, die in einer Familie wie eine Bombe einschlägt, nicht an sich heran lässt. Aber keine Frage, es ist belastend. Umso jünger die Opfer sind umso mehr nimmt es einen mit. Eines ist klar: Jeder Ermittler ist getrieben davon, einen Mord aufzuklären. Ich warne aber immer davon, wie in Filmen zu sagen: Wir fassen den Täter garantiert. Weil damit schürt man eine irrsinnig große Erwartungshaltung, die man möglicherweise nicht erfüllen kann. Dann kippt die Stimmung für beide Seiten ins Gegenteil.

Wie laufen diese Gespräche meistens ab?

Wir bemühen uns, ein Gespräch nicht am Telefon zu führen. Es ist ganz was anderes, wenn das persönlich geschieht. Unser Zugang ist, immer offen damit umzugehen. Man muss halt fairerweise zugeben: Derzeit haben wir keine neuen Erkenntnisse, aber wir bleiben dran. Man darf nicht vergessen, es werden auch nach z.B. 15 Jahren noch Morde geklärt. Das kann aber auch wieder das Gegenteil bewirken, wenn man mit den Angehörigen Kontakt aufnimmt, die das Geschehene verdrängt haben. Dann kommt das Ganze wieder frisch auf. Da ist es schwierig, die Balance zu finden.

Macht man sich als Ermittler dabei selbst Druck?

Wo es nur geht, sollten wir diesen Druck vermeiden. Wo etwas unter Druck passiert, passieren Fehler und die bringen uns nicht wirklich weiter.

Werden die Ermittlungen wegen voranschreitender Technik in zehn oder zwanzig Jahren leichter aussehen?

Ob es leichter wird, kann ich nicht sagen. Aber es werden sich neue Wege auftun.

Zum Beispiel?

In der Spurensicherung wird es bestimmt etwas Neues geben. Dass das Auswerten von DNA-Spuren Routine wird, war vor 20 Jahren noch kein Thema. So wird es auch in den kommenden 20 Jahren wieder etwas Neues geben, möglicherweise sind das Gesichtserkennungsprogramme. Das wichtigste wird aber auch weiterhin sein, dass der Ermittler vor Ort, am Tatort ist und mit den Leuten das Gespräch sucht.

Entwickelt sich auch die Herangehensweise der Täter weiter?

Nicht wirklich. Die meisten Tötungsdelikte werden noch immer mit dem Messer verübt.

Und wie schaut es beim Hinterlassen von Spuren oder Indizien aus?

Die Täter werden in manchen Bereichen schon ein bisschen professioneller. Weil man es ja mittlerweile bei jedem Krimi im Fernsehen sieht. Aber zum Glück halten wir da mit und entwickeln uns auch ständig weiter.