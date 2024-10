Der KURIER im Sperrgebiet: „Er kennt hier jedes Waldstück“

Tränen im abendlichen Nebel

In der Dämmerung zieht Nebel auf. Schwer bewaffnete Polizei postiert vor dem Wohnhaus des Flüchtigen, die Bewohner harren in ihren Häusern aus, lugen vorsichtig hinter Vorhängen hervor. Kaum jemand will reden. Alle haben Angst - irgendwie verständlich.

Rund 100 Meter vor und nach dem Eckhaus stehen Beamte in Schutzausrüstung. Wer sich nähert, wird schon von der Ferne mit drei LED-Scheinwerfern angeleuchtet. Wer kein Anrainer ist, kommt hier nicht durch.

Im örtlichen Supermarkt gibt es knapp vor Kassaschluss nur ein Thema: "Werden sie ihn in der Nacht finden?" Die Skepsis ist groß, woraus sich auch folgende Frage ableitet: "Kann ich morgen in der Früh mit meinem Hund nach draußen gehen?"

Ein Pensionist und Stockschütze möchte doch etwas sagen. Er erinnert sich an den getöteten Bürgermeister, der auch bei Siegerehrungen war. "Mir geht’s sehr schlecht", eröffnet er. Beim Reden kann er die Tränen nur schwer zurückhalten. “Der Bürgermeister war eine gute Person, immer da für die Leute im Ort. Den Verdächtigen kennt man hier in der Straße nicht so gut. Er war unauffällig, man hat sich nett gegrüßt. Probleme gab es mit ihm keine.”