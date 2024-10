Ein Dorf im Mühlviertel in Angst: Tag 1 nach dem Doppelmord

Nur wenige Menschen verirren sich am Dienstag in Altenfelden im oberösterreichischen Bezirk Rohrbach auf die Straße. Sie tuscheln, schauen misstrauisch über die Schulter oder huschen schnell in ihre Häuser, um hinter sich die Türen fest zu versperren. In ihrer 2.000-Einwohner-Gemeinde ist seit Montag nichts mehr, wie es einmal war. Der dort ansässige Jäger Roland Drexler soll zwei Männer, ebenfalls Jäger, erschossen haben – mehr als 24 Stunden später ist er noch auf freiem Fuß und wird in den umliegenden Wäldern vermutet.

Hinweise gehen bei Ermittlern ein Seit den tödlichen Schüssen gehen zahlreiche Hinweise bei den Ermittlern ein. Hunderte Polizisten, teils mit kugelsicheren Westen, Langwaffen und Sturmhauben ausgestattet, sind deshalb in Altenfelden stationiert und gehen jedem Tipp nach.

Bisher ohne Erfolg, was die Nervosität und die Spekulationen in der Ortschaft anheizt. 50 Personen stehen laut Exekutive unter Polizeischutz. Sie sollen mit Drexler auf die eine oder andere Art in Konflikt gestanden sein. Dementsprechend kennt fast jeder jemanden, der das Haus derzeit nicht verlassen soll. Und jeder hat etwas über den Gesuchten zu sagen – aus Angst fast immer anonym. Eine Gastwirtin, gut vernetzt in der Jägerschaft, will wissen, dass es sich bei dem „unwaidmännischen“ Verhalten, das dem Verdächtigen vorgeworfen wird, nicht nur um Revierübertretungen handelt. Es sei ein offenes Geheimnis, dass der 56-Jährige Katzen misshandelt und verletzte Tiere seinen Hunden zum Fraß vorgeworfen habe. Bei der Staatsanwaltschaft Linz hieß es am Dienstag jedoch ausdrücklich, dass keine Anzeige wegen Tierquälerei vorliege. Es gebe aber welche beim Jagdlandesverband wegen jagdrechtlicher Vergehen – eingebracht von den späteren Opfern.

„Freundlich, hilfsbereit“ Margit L., eine Nachbarin, die Drexler in Schutz nimmt, ist überzeugt, dass der aktuellen Situation Jagdstreitigkeiten vorausgingen. „Von langer Hand geplant war das nicht, er hat am Freitag Rasen gemäht und mich auf einen Spritzer eingeladen. Der Roland war freundlich und hilfsbereit.“ Am Sonntagabend habe er noch das Papier rausgestellt, „dann muss sich ein Schalter umgelegt haben“. Laut der 64-Jährigen war Drexler am Freitag auf der Bezirkshauptmannschaft. „Sie wollten ihm den Jagdschein wegnehmen, aber er ist zu 150 Prozent Jäger.“