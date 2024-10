Die Suche nach Roland Drexler hält mittlerweile ganz Österreich in Atem: Am Mittwoch wurde nach einem Hinweis aus der Bevölkerung im Burgenland nach dem verdächtigen Doppelmörder gesucht. Sein Auto soll im Bezirk Oberpullendorf in der Gemeinde Nikitsch gesehen worden sein – der Ort liegt unmittelbar an der ungarischen Grenze, bei der Kontrollen durchgeführt wurden.