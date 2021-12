Corona-Protest: Anschlag auf Polizeiinspektion vereitelt

Mit derartigen Aktionen rühmten sie sich in sozialen Medien, auch der Anschlag auf das Polizeiauto wurde gefilmt und ins Netz gestellt. Zwei der Verdächtigen gaben bei der Einvernahme an, zu der Tat angestiftet worden zu sein. Demnach soll das 20-jährige „Oberhaupt“ von „La Casa Bariks“, David F., als Strippenzieher dahinter stecken. Aufgrund dieser Aussagen wurde das Duo am 27. November von drei jungen Männern in Linz zusammengeschlagen und dazu genötigt, bei der Polizei keine Aussagen mehr zu machen.

Mithilfe von Aufnahmen einer Videoüberwachung konnten die mutmaßlichen Schläger – es handelt sich um einen 14-Jährigen und zwei 16-Jährige – ausgeforscht und am 10. Dezember festgenommen werden. Die beiden Älteren wurden in eine Justizanstalt eingeliefert. Im Zuge der Ermittlungen kamen die Kriminalisten schließlich auf die Spur von David F., der am 22. Dezember von der Spezialeinheit Cobra in Handschellen gelegt wurde. Wie die Erhebungen ergaben, soll der Österreicher mit bosnischen Wurzeln eine Revolte gegen die Polizei geplant haben. Die Bande wollte damit mutmaßlich gegen die Corona-Maßnahmen und Kontrollen durch die Exekutive aufbegehren.

Polizisten als Zielscheibe

So sagten Zeugen, dass für die Silvesternacht ein Anschlag mit einem Molotowcocktail geplant war. Der 20-Jährige verweigerte bisher die Aussage, er sitzt in U-Haft. „Polizisten werden verstärkt zum Ziel der Corona Maßnahmengegner. Dieser Entwicklung werden wir mit aller Konsequenz und den Mitteln des Rechtsstaates entgegensteuern“, sagt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).