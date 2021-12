Harte Strafzahlung für bekannte Corona-Gegnerin

Sie nannten es "Spaziergang", in Wahrheit waren es die ersten (unangemeldeten) Demos und Protestmärsche der Anti-Corona-Bewegung. Ein solcher Aufmarsch im Herbst 2020 in Wiener Neustadt kommt einer Rädelsführerin der Maßnahmengegner teuer zu stehen. Jennifer Klauninger (30) trifft die volle Härte des Gesetzes. Sie muss für eine Reihe strafbarer Handlungen im Zusammenhang mit dem Aufmarsch 1.820 Euro Strafe plus die Verfahrenskosten bezahlen.