Positive Polizei-Bilanz nach Anti-Corona-Demos in Wien

Nach einem ruhigen Beginn mit mehreren hundert Teilnehmern am Schwarzenbergplatz und einer kurzen aufgeregten Phase inklusive Durchbruch einer Polizeiabsperrung hat sich die Demonstration der Impfgegner-Partei MFG am Samstag gegen 17.30 Uhr offensichtlich so gut wie aufgelöst. Eigentlich hätte es ab 18 Uhr erst so richtig losgehen sollen.