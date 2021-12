Mehrere Standkundgebungen am Samstag in Wiener Innenstadt

Die Wiener Polizei hat für den kommenden Samstag neun von 38 angezeigten Versammlungen in der Wiener Innenstadt untersagt, eine weitere wurde zurückgewiesen.

Am pandemiebedingten einzigen Einkaufswochenende im Advent ist "den Interessen des Handels und der Bürger auf das verfassungsmäßige Recht der Erwerbsfreiheit besondere Beachtung zu schenken", heißt es in einer Aussendung am Freitag.

Einzelfallprüfungen

Jede angezeigte Versammlung wurde im Einzelfall überprüft, ob ihre Durchführung eine Störung des Rechts auf Erwerbsfreiheit der Betriebe sowie wesentliche Beeinträchtigungen der Sicherheit und Flüssigkeit des Straßenverkehrs am Adventsamstag bewirkt: "Die Abhaltung von mobilen Großkundgebungen in und um die betroffenen Einkaufsstraßen würde diese wesentlichen Interessen beinträchtigen", so die Polizei.

"Ein Demoverbot vor 18 Uhr gibt es an sich nicht. Gewissen Veranstaltern wurden mehrere Ersatzstandorte und Routen angeboten oder, wenn sie über die Mariahilfer Straße unbedingt marschieren wollen, dass sie das erst ab 18 Uhr machen können, da dann die Geschäfte schließen. Die 18-Uhr-Regel war eine von den Alternativen, war aber nicht als ein Verbot gedacht", sagte ein Polizeisprecher zum KURIER.

Deshalb werden mehrere Demos als Standkundgebungen im innerstädtischen Bereich organisiert. Die Polizei untersagte jene Versammlungen, deren Verantwortliche sich uneinsichtig zeigten. "Die Polizei hat bei jeder Entscheidung die entgegengesetzten Interessen im Einzelfall zu prüfen. Einerseits die Versammlungsfreiheit und anderseits das öffentliche Interesse am Recht auf Erwerbsfreiheit", so der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl.

MFG-Demo

Unter dem Namen "Für die Wiederherstellung des Rechtsstaates" organisiert die Impfgegner-Partei Menschen Freiheit Grundrechte (MFG) die größte angezeigte Demo von 11 bis 15 Uhr im Bereich Schwarzenbergplatz im 9. Bezirk. Die Demo "Gegen das Einsperren von Andersdenkenden!" am Europaplatz wurde untersagt, genauso wie eine Kundgebung am Nachmittag im Bereich Heldenplatz.

Die Wiener Polizei wird mit mehr als 1.000 Beamten im Einsatz sein.

