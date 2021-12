Corona-Demos: Drohungen und Gewalt gegen Journalisten nehmen zu

Coronademonstranten sehen viele Gegner: Politiker, Polizisten, Gesundheitspersonal, Medien. In ihren Augen alle „Teil des Systems“. Die Aggressionen nehmen nicht nur in den Foren zu. Bei der vergangenen Coronademo wurden Übergriffe auf Journalisten besonders sichtbar. TV-Reporterinnen wurden aggressiv bedrängt und an ihrer Arbeit gehindert.