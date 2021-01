Polizei schritt gegen illegale Corona-Demos ein

Die Weigerung der Teilnehmer bei den diversen Corona-Demonstrationen in den vergangenen Wochen Masken zu tragen oder den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einzuhalten, veranlasst die Polizei zu einem schärferen Einschreiten gegen derartige Veranstaltungen. In Wien und auch in Villach schritt die Exekutive am heutigen Samstag gegen nicht genehmigte Kundgebungen ein.

So auch bei der Kleindemonstration vor der Staatsoper in Wien, bei der sich die bereits bekannte Organisatorin Jennifer Klauninger mit etwa 20 Personen versammelte. Alle Teilnehmer wurden nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz angezeigt, eine Anzeige erfolgte wegen aggressiven Verhaltens gegenüber einem Polizisten.

In Villach kamen rund 20 Teilnehmer zu einer an sich verbotenen Veranstaltung zusammen. Die Kärntner Polizei zeigte dort neun Demonstranten an, weil sie die Covid-Vorschriften missachteten. Der Organisator wurde zudem nach dem Versammlungsgesetz angezeigt, weil die Demo behördlich nicht genehmigt war.

Zusätzlich muss der Versammlungsleiter mit weiteren Ermittlungen in seinem persönlichen Bereich rechnen. Der Mann soll einen Judenstern auf der Jacke getragen haben. Das wiederum ruft das Kärntner Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung auf den Plan. Die Beamten werden einen möglichen Sachverhalt nach dem Verbotsgesetz überprüfen, wurde von der Polizei mitgeteilt.