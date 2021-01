Leichtsinnig in die Berge: Der Tourensport boomt wie nie

Blind der Spur folgen

Weil Corona-bedingt nur wenig Skigebiete geöffnet haben, sind viele Wintersportler auf den Geschmack des Tourengehens gekommen. Laut dem Landesleiter der Bergrettung NÖ/Wien, Matthias Cernusca, spiegelt sich das auch in den Einsatzzahlen rund um die Ballungszentren Ostösterreichs wieder.

Die Unerfahrenheit birgt große Risiken, wie ein Fall auf der Reisalpe im Bezirk Lilienfeld zeigt. Bei Lawinenwarnstufe 3 (erheblich) hatten zwei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 28 und 57 Jahren den besonderen Kick in einem unverspurten Pulverhang gesucht und wurden von den extrem schwierigen Verhältnissen gestoppt. In einer Nacht- und Nebel-Aktion riskierten die Bergretter selbst ihr Leben, um die Gruppe bei minus 10 Grad und Dunkelheit sicher zu bergen. „Die Sportler verfügten über keine Lawinenausrüstung. Da der Hang in gefährlicher, nordseitiger Exposition lag, hatten sie ein Riesenglück“, sagt der Einsatzleiter der Bergrettung, Georg Wurth.