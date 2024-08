Wirtesterben: Bekannter Bäcker zieht in Traditionsgasthaus ein

In den vergangenen Jahren musste beinahe jedes dritte Wirtshaus in Niederösterreich zusperren. 36 Jahre lang verwöhnte auch das Gasthaus "Zur Schmiede" in Katzelsdorf bei Wiener Neustadt seine Gäste mit saftigen Spareribs, Gansl oder Beuschel mit Knödel.

Aus für das Traditionswirtshaus Anfang des Jahres strichen das Wirte-Paar Eva und Richard Tikowsky allerdings die Segel. Wegen des akuten Personalmangels, der Teuerung und der allgemein widrigen Umstände in der Gastronomiebranche sahen sie sich gezwungen, den Betrieb nach fast vier Jahrzehnten einzustellen. Die Suche nach einem Nachfolger, der das Traditionsgasthaus eventuell am Leben erhält und weiter betreibt, wurde zu einem Spießrutenlauf.

© Koll

Nach langen Verhandlungen ist nun eine andere Lösung gefunden. Mit Reinhold Koll von der gleichnamigen Traditionsbäckerei aus Kirchschlag in der Buckligen Welt zieht ein neuer Betrieb in die alte "Schmiede" in Katzelsdorf ein. Koll mietet sich in einem Teil des geschlossenen Gasthauses ein und eröffnet seinen mittlerweile zwölften Bäckerei-Standort. Der Platzhirsch im südlichen Niederösterreich bietet in Zukunft in seiner jüngsten Zweigstelle nicht nur ofenfrisches Gebäck zusammen mit dem gesamten Waren- und Backsortiment. In dem angeschlossenen Café können Gäste auch ihr Frühstück genießen.

In den 1980er-Jahren in Kirchschlag gegründet, hat die Bäckerei in den vergangenen zehn Jahren massiv expandiert. 2016 übernahm Reinhold Koll die Geschäfte von seinen Eltern. Zuletzt eröffneten Filialen in Wiener Neustadt, Lanzenkirchen, Pitten oder Grimmenstein. "Wir sind mittlerweile auf mehr als 130 Mitarbeiter angewachsen", erklärt Koll. Umbau im Herbst In Katzelsdorf steht im Herbst ein massiver Umbau des alten Gasthauses an. Große Glasportale sollen das Erscheinungsbild deutlich verändern. "Wir werden Anfang des kommendes Jahres eröffnen und unser gesamtes Sortiment samt Kaffeehaus anbieten", sagt Koll.

Für weitere frei stehende Flächen auf dem alten Gasthaus-Areal suchen Eva und Richard Tikowsky nach weiteren Mietern bzw. Interessenten. Auch wenn das Aus des Traditionswirten schmerzt, ist man in der Gemeinde Katzelsdorf froh, zumindest einen neuen Nahversorger ins Zentrum zu bekommen. In der Nachbargemeinde Lanzenkirchen erfreut sich die Bäckerei Koll großer Beliebtheit, der Zuspruch sei groß.