Spektakuläres Projekt: ÖFB-Star erwarb Wirtshaus in Niederösterreich

Ihr Gasthaus soll ein Ort sein, an dem Tradition und Moderne Hand in Hand gehen, „wo Hausmannskost und herzliche Gastfreundschaft jeden willkommen heißen“, lassen die Betreiber wissen.

Ein Vorhaben, dass in der Stadt natürlich bestens aufgenommen wird. „Wir freuen uns sehr, dass dort zu einer Belebung des Stadtteils Langenhart kommt. Schon in unseren früheren Aktivitäten zur Stadtentwicklung dort hat diese Liegenschaft eine wichtige Rolle gespielt“, sagt St. Valentins Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr. Dass sich mit Xaver Schlager ihr Nachbar in seiner Heimatstadt engagiert, erfreut die Stadtchefin natürlich genauso. Bei der EM im Juni sei jedenfalls „das große Mitfiebern“ in der Stadt angesagt, versichert sie.