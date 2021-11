Weihnachtsmärkte in Niederösterreich - zumindest ein Wochenende lang

Vom „Neuen Advent in Wiener Neustadt“ verspricht sich Bürgermeister Klaus Schneeberger gar „ein neues Zeitalter in der Vorweihnachtszeit“. Neu ist daran, dass ab 26. November an den Advent-Wochenenden wechselnde Plätze in der Innenstadt bespielt werden sollen: Stadtpark, Domplatz, Beethovenallee und Bürgermeistergarten. Der Hauptplatz steht im Zeichen des „Charity-Advents“. Man setze auf Kunsthandwerk und Tradition. Neu ist auch die Weihnachtsbeleuchtung, in die erstmals der Wasserturm integriert wurde und die im Stadtpark das „Comeback der Bären“ bringt – anstelle einst dort in einem Gehege lebender Tiere sind es nun jedoch beleuchtete Figuren. Alle Details zum Programm auf www.wiener-neustadt.at.

Und auch in Mödling regiert das Prinzip Hoffnung: das Adventprogramm bleibt (vorerst) aufrecht. Dazu zählen heuer erstmalig Weihnachtsmärkte im Schöffelpark und am Fliegenspitz, neben den Klassikern bei St. Othmar, am Schrannenplatz und am Hyrtlplatz.