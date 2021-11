Betrunkener Lkw-Fahrer erfasst Radfahrer: 48-Jähriger tot

In Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Mittwochabend ein Radfahrer von einem Klein-Lkw erfasst worden. Der 48-jährige rumänische Staatsbürger wurde zu Boden geschleudert und starb nach Polizeiangaben an Ort und Stelle. Der Lenker des Kfz, ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Baden, hatte 1,54 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde werden folgen.