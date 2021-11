Corona-Kontrollen in der SCS: Viel Verständnis, keine Anzeigen

Die Einhaltung der seit Montag geltenden Corona-Regelungen wird von der Landespolizeidirektion NÖ laufend kontrolliert. "Täglich sind pro Bezirk jeweils zwei Streifen unterwegs", gab Polizei-Sprecher Raimund Schwaigerlehner am Dienstag anlässlich einer Schwerpunktaktion in der Shopping City Süd (Bezirk Mödling) bekannt. Dort wurden Kunden vor dem Betreten des Einkaufscenters von Beamten der zuständigen Polizeiinspektion Vösendorf und der Schnellen Reaktionskräfte des Innenministeriums überprüft.

"Wir sind das gewöhnt"

Verstöße gab es kaum zu beanstanden. Großteils zeigten die Kontrollierten auch Verständnis für die Maßnahme. Wie etwa Michael C. und Rasit D., die bereitwillig ihre Impfbestätigung vorwiesen. "Wir sind das gewöhnt. In der vergangenen Woche waren wir beruflich im Ausland, in Litauen und in Deutschland, dort gibt es solche Kontrollen ständig", erzählte Rasit D. dem KURIER.