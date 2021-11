Junger St. Pöltner soll IS-Terrorgruppe mit Bitcoins finanziert haben

Von alledem will der Angeklagte aber nichts gewusst haben. Allerdings hatte er tatsächlich Geld in Form von Bitcoins überwiesen, in Summe etwa 200 Euro.

Bürgerkrieg in Syrien

Fest steht auch, dass er via Telegram in direktem Kontakt mit einem Mitglied der HTS stand. Bei der HTS handelt es sich um extremistisch-islamistisches Bündnis verschiedener Milizen, die im Bürgerkrieg in Syrien kämpfen. Es wird international mehrheitlich als Terrororganisation angesehen. "Ich wollte mir nur Informationen beschaffen, wie die Lage vor Ort aussieht", verteidigte sich der 23-Jährige, der auch gegen das Waffengesetz verstoßen haben soll. Obwohl mit einem Waffenverbot belegt, kaufte er sich in der Landeshauptstadt eine Gaspistole.

Vom Richter bekommt der St. Pöltner am Dienstag noch eine letzte Chance. Er muss nicht ins Gefängnis, wird zu einer bedingten Haftstrafe in der Dauer von zwei Jahren verurteilt. Zudem muss der IS-Fan ein Deradikalisierungsprogramm absolvieren. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.