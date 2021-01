Wandern, Rodeln: Ausflugsorte rund um Wien in Alarmbereitschaft

Securitys könnten Verkehr regeln

In den Wiener Umlandgemeinden rüstet man sich ebenfalls für einen Besucheransturm. In Gießhübl, Bezirk Mödling, – wo bereits in den Weihnachtsferien und Mitte Jänner Massen zum Rodeln auf die Kuhheide geströmt waren – wird geplant, im Notfall die Zufahrtsstraße für Besucher abzuriegeln. Securitys sollen dann den Verkehr ableiten.

Derzeit wartet man auf die entsprechende Verordnung, die noch in Begutachtung ist. "Wenn die Auslastung 90 Prozent beträgt wird die Hauptstraße gesperrt", sagt Bürgermeister Helmut Kargl (ÖVP). Auch eine Hinweistafel, die bereits am Ortsbeginn anzeigt, wenn der Parkplatz Kuhheide voll ist, wurde nach 15 Jahren wieder in Betrieb genommen.