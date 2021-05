Waidhofner Bürgermeisterin tritt nach nur vier Monaten zurück

Erst am 28. Jänner dieses Jahres wurde Eunike Grahofer (ÖVP) einstimmig zur Bürgermeisterin der Stadt Waidhofen an der Thaya gewählt. Nun gab sie - nur wenige Monate später - ihren Rücktritt bekannt.

"Ich kann meinen eingeschlagenen Erfolgsweg nicht durchziehen, da es an Unterstützung und dem Willen zum politischen Miteinander und dem Willen zum gemeinsamen Wohle unserer tollen Stadtgemeinde mangelt", kritisiert Grahofer in einer Aussendung ohne darauf einzugehen, wen sie meint. Die Zeit sei für ein konstruktives, ehrliches Miteinander noch nicht reif, so Grahofer.