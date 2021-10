Vollkasko-Mentalität am Berg: Wanderer müssen Hubschraubereinsatz bezahlen

Teuer kommt drei unvorbereiteten Wanderern ein sonntäglicher Ausflug auf den höchsten Berg Niederösterreichs zu stehen. Weil sie sich ohne jeglicher Tourenvorbereitung und entsprechender Ausrüstung am Schneeberg (2076 Meter) im hochalpinen Gelände verirrten, musste das Trio am Sonntag mit dem Polizeihubschrauber in Sicherheit gebracht werden. Die teuren Kosten dafür werden den drei Betroffenen laut Polizeiangaben in Rechnung gestellt.

Zwei männliche deutsche Staatsbürger im Alter von 27 und 34 Jahren, die in Wien-Margareten wohnen, waren gemeinsam mit einer 28-jährigen Bekannten aus dem Bezirk Wiener Neustadt über den „Nandlgrat“ auf den Schneeberg aufgestiegen. Kurz nach dem Einstieg hatte die Gruppe den markierten Wanderweg verlassen. Als sie später einen anderen markierten Weg entdeckten, folgten sie den Wegweisern ohne den Streckenverlauf, den Schwierigkeitsgrad und die Ansprüche auf der Route zu kennen. Ein Phänomen, welches die Bergrettung immer wieder beobachtet. Es fehle oftmals an der nötigen Tourenvorbereitung, der notwendigen Ausrüstung und vor allem der Kenntnis über die alpinen Gefahren.