Wenn am Berg das Licht ausgeht sind Bergretter gefordert

Es ist jedes Jahr dasselbe Bild. Der goldene Herbst zieht Ausflügler, Wanderer und Kletterer in Massen in die Berge – oftmals erst am Nachmittag nach getaner Arbeit. Doch was viele, vor allem unerfahrene Wanderer nicht berücksichtigen, ist der frühe Einbruch der Dunkelheit. Während am 15. Juni die Sonne in Wien erst um 20.57 Uhr untergeht, ist der Sonnenuntergang am 15. September bereits um fast zwei Stunden früher – nämlich um 19.07 Uhr.

In den vergangenen Tagen musste die Bergrettung in Niederösterreich bereits mehrmals ausrücken, weil sich Wanderer in der Dunkelheit verirrt hatten. Zwei Frauen aus Wien waren beispielsweise beim Abstieg auf der Rax über den Törlweg in die Dunkelheit geraten und hatten die Bergrettung gerufen. Sie wurden nach einer Suchaktion von den Einsatzkräften sicher ins Tal gebracht. „Kein Einzelfall“, wie der Landesgeschäftsführer der Bergrettung Niederösterreich/Wien Lukas Turk im Gespräch mit dem KURIER erklärt.