Gefährlicher Gipfelsturm: Bergunfälle haben stark zugenommen

Dazu kommt, dass die Bergrettung ehrenamtlich agiert und auch die Freiwilligen einmal Urlaub benötigen. Um die entsprechende Einsatzstärke in den Ferienmonaten dennoch aufrecht erhalten zu können, ist laut Turk ein besonderes Engagement der Helfer nötig. Stark belastete Ortsstellen wie Reichenau an der Rax stellen an den Wochenenden tagsüber eine diensthabende Mannschaft von fünf bis zehn Personen. „Teilweise sind die Leute am Berg unterwegs und nutzen die Zeit für Gebietskunde, Fortbildungen oder Training“, so Turk.

Wie wichtig das ist, hat sich erst am vergangenen Wochenende gezeigt. Am Samstag wollte ein 33-jähriger Wiener zusammen mit seiner Lebensgefährtin über die „Wildfährte“ auf die Rax. Beim Einstieg in den Bärenlochsteig rutschte der Mann aus, stürzte zehn Meter ab und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Das Opfer wurde von einem zufällig vor Ort befindlichen Bergretter aus Reichenau erstversorgt und mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber mittels Tau geborgen. Sonntagvormittag dann bereits das nächste Unglück. Ein 36-jähriger Pole stürzte in der anspruchsvollen Kletterroute „Nix für Suderer“ in der Klobenwand einige Meter tief ins Seil, nachdem ein Felsstück bei seinem Griff ausgebrochen war. Auch dieser Verunglückte musste von Bergrettung und Hubschrauber gerettet werden.