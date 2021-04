Neulinge am Berg machen es den Einsatzkräften schwer

Überfordert und keine Tourenvorbereitung

Das Einsatzgeschehen zeige einen deutlichen Trend: Hilfeleistungen für unverletzte Wanderer, die aufgrund mangelnder Orientierung, Erschöpfung oder Überforderung aufgrund des Schwierigkeitsgrades der gewählten Route einen Notruf absetzen, sind stark im Zunehmen begriffen. An den vergangenen Wochenenden gab es gleich mehrere solcher aufwendigen Bergungen – teils bis in die Nachtstunden und mit großem Aufwand bis hin zum Hubschraubereinsatz.

In den meisten Fällen mangelt es an der professionellen Tourenvorbereitung. „Das ist aber das Um und Auf, um wieder gesund nach Hause zu kommen“, sagt Turk. Das Abschätzen der Gefahren sei völlig ins Hintertreffen geraten. Das zeigen die Fälle jener, die in den vergangenen Tagen alle Warnungen in den sozialen Netzwerken und die Warnschilder am Berg gekonnt ignoriert haben. Trotz extrem anspruchsvoller Verhältnisse haben zahlreiche Bergsteiger ohne entsprechender Winter- und Eisausrüstung den Alpenvereinssteig auf der Rax gewählt und mussten danach gerettet werden.